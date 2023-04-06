УНИКС победил «Парму» и стал вторым полуфиналистом Единой лиги ВТБ

Баскетболисты казанского УНИКСа переиграли пермскую «Парму» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в следующий раунд турнира.

Встреча в Перми закончилась со счетом 73:52 (14:21, 20:11, 25:8, 14:12) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Малик Диме из «Пармы», оформивший дабл-дабл (19 очков и 12 подборов).

В составе УНИКСа по 12 очков набрали Ненад Димитриевич и Винс Хантер.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу казанского клуба. В полуфинале соперником УНИКСа станет победитель серии между действующим победителем Лиги петербургским «Зенитом» и московским МБА (счет в серии 1-1).