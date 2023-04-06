«Зенит» обыграл МБА в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» победили московский МБА в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 86:61 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Трент Фрэйзер, набравший 23 очка, у МБА Тимофей Якушин набрал 16 очков.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Зенита». Четвертый матч пройдет 8 апреля в Москве. Ранее полуфиналистами Лиги стали ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС.