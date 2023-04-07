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Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Единой лиги ВТБ

Определились трое из четырех полуфиналистов.
07 апреля 2023 15:43
автор: Александр Евграфов

Полуфинальные серии Единой лиги ВТБ состоятся с 15 апреля по 2 мая, сообщается на сайте турнира.

Серии будут продолжаться до четырех побед. В настоящее время известны трое из четырех полуфиналистов.

Серия между ЦСКА и клубом «Локомотив-Кубань» начнется 15 апреля в Москве. Здесь же состоится и вторая игра – 17 апреля. Затем две игры пройдут в Краснодаре 20 и 22 апреля. Если потребуется пятый матч запланирован в Москве 25 апреля, шестой в Краснодаре – 28 апреля, седьмой – 1 мая в Москве.

Во втором полуфинале УНИКС встретится с победителем пары «Зенит» – МБА (счет в серии до трех побед 2-1 в пользу петербуржцев). В этом полуфинале преимущество своей площадки получит казанский клуб. Первые две игры пройдут 16 и 18 апреля, третью и четвертую игры казанцы проведут на выезде (в Санкт-Петербурге или Москве) 21 и 23 апреля, пятый матч (при необходимости) запланирован на 26 апреля в Казани, шестой на 29 апреля на выезде. Если потребуется, то серия завершится 2 мая, также в Казани.

источник: Единая лига ВТБ
Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Единой лиги ВТБ
Определились трое из четырех полуфиналистов.
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