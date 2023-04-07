Игрок «Финикса» Дюрант считает, что сейчас Джордан больше известен кроссовками, а не достижениями

Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант считает, что популярность Майкла Джордана зиждется в настоящее время на бренде кроссовок, а не на достижениях легендарного баскетболиста.

«Можно пойти куда угодно, в любое место на земле, и там у кого-то будет пара «джорданов». Это будет вечно, даже когда нас не будет. Он и сейчас известен кроссовками больше, чем достижениями в баскетболе», - приводит слова Дюранта портал Fadeaway World.

Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА и в каждом из финалом признавался лучшим игроком, еще пять раз он получал приз как лучший игрок по итогам регулярного чемпионата.