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НБА оштрафовала «Даллас Маверикс» на 750 тысяч долларов за поведение, наносящее ущерб лиге

Клуб обвинили в подрыве целостности баскетбола как вида спорта.
14 апреля 2023 21:11
автор: Александр Евграфов

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала «Даллас Маверикс» на 750 тысяч долларов за поведение, наносящее ущерб лиге, сообщает официальный сайт организации.

В заключительном матче регулярного чемпионата против «Чикаго Буллз» «Даллас» дал отдохнуть своим ведущим игрокам и проиграл в матче 112:115. К этому времени «Маверикс» потерял шансы пробиться в плей-офф и игра ничего не решала. Но в руководстве НБА посчитали по-другому.

В решении отмечается, что «Даллас» продемонстрировал желание проиграть матч, чтобы повысить шансы на сохранение своего более раннего выбора в первом раунде драфте НБА 2023 года. При этом отмечается, что не удалось доказать, что баскетболисты «Маверикс», участвовавшие в матче, не играли на победу.

Исполнительный вице-президент НБА Джо Думарс обвинил «Маверикс» в подрыве целостности баскетбола.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
НБА оштрафовала «Даллас Маверикс» на 750 тысяч долларов за поведение, наносящее ущерб лиге
Клуб обвинили в подрыве целостности баскетбола как вида спорта.
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