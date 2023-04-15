ЦСКА одолел «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

ЦСКА дома одержал победу над клубом «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала серии Единой лиги ВТБ.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 87:84 в пользу хозяев площадки.

Сообщается, что самым результативным баскетболистом матча стал игрок московской команды, 33-летний американец Каспер Уэйр, которому удалось заработать 27 очков и оформить четыре ассиста.

Таким образом, армейцы открыли счет в серии 1:0. Следующая игра между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля снова в Москве.