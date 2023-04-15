ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА одолел «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Разница в матче между баскетбольными командами составило три очка.
15 апреля 2023 21:17
автор: Глеб Шевяков

ЦСКА дома одержал победу над клубом «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала серии Единой лиги ВТБ.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 87:84 в пользу хозяев площадки.

Сообщается, что самым результативным баскетболистом матча стал игрок московской команды, 33-летний американец Каспер Уэйр, которому удалось заработать 27 очков и оформить четыре ассиста.

Таким образом, армейцы открыли счет в серии 1:0. Следующая игра между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля снова в Москве.

источник: «Советский спорт»
ЦСКА одолел «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Разница в матче между баскетбольными командами составило три очка.
15.04.2023 21:17
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
НБА оштрафовала «Даллас Маверикс» на 750 тысяч долларов за поведение, наносящее ущерб лиге
Клуб обвинили в подрыве целостности баскетбола как вида спорта.
14.04.2023 21:11
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
УГМК и курское «Динамо» стали финалистами чемпионата России
УГМК победил оренбургскую «Надежду», а «Динамо» - МБА.
10.04.2023 19:45
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, одолев МБА
Разница в матче между баскетбольными командами составила 19 очков.
08.04.2023 16:39
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Игрок «Финикса» Дюрант считает, что сейчас Джордан больше известен кроссовками, а не достижениями
Баскетболист считает, что бизнес затмил достижения великого игрока.
07.04.2023 16:59
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Единой лиги ВТБ
Определились трое из четырех полуфиналистов.
07.04.2023 15:43
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» обыграл МБА в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
Счет в серии стал 2-1 в пользу действующих победителей лиги.
06.04.2023 21:39
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
УНИКС победил «Парму» и стал вторым полуфиналистом Единой лиги ВТБ
Казанские баскетболисты выиграли третий матч серии.
06.04.2023 19:25
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Сербский тренер скончался во время баскетбольного матча в Румынии
Причиной стала остановка сердца и отсутствие квалифицированной медицинской помощи.
06.04.2023 15:00
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
Краснодарский клуб в шаге от полуфинала.
02.04.2023 18:25
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика