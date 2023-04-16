«Сакраменто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче плей-офф, Фокс набрал 38 очков

«Сакраменто Кингз» нанес поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче 1/4 финала Западной конференции.

Отметим, что игра завершилась победой «королей» со счетом 126:123 (29:29, 26:32, 36:29, 35:33).

Самым результативным игроком матч стал разыгрывающий «Сакраменто» Де»Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, пять результативных передач и три перехвата.

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 30 очками. Также в активе лидера «воинов» шесть подборов.

Вторая игра состоится 18 апреля на площадке «Сакраменто».