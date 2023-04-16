«Нью-Йорк» нанес поражение «Кливленду» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции

«Кливленд Кавальерс» уступил на своей площадке «Нью-Йорк Никс» в первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

Игра завершилась со счётом 101:97 в пользу гостей.

Больше всех очков набрал Донован Митчелл из «Кливленда». На счету атакующего защитника 38 результативных баллов.

Самым результативным игроком у гостей стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 27 очков.

Второй матч серии состоится в Кливленде в ночь на 19 апреля. Начало матча в 2:30 по московскому времени.