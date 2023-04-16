Баскетболисты УНИКСа разгромили «Зенит» в первом полуфинальном матче серии плей-офф

Баскетболисты казанского УНИКСа разгромили санкт-петербургский «Зенит» в первом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 94:67 (32:21, 24:20, 18:9, 20:17) в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча стал нападающий действующих чемпионов Единой лиги ВТБ Калеб Хоумсли, набравший 25 очков, у казанцев больше всех набрал Джален Рейнольдс (16 очков).

Счет в серии стал 1-0 в пользу УНИКСа. Вторая игра серии до четырех побед состоится 18 апреля в Казани.