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Баскетболисты УНИКСа разгромили «Зенит» в первом полуфинальном матче серии плей-офф

Серия продолжается до четырех побед.
16 апреля 2023 16:08
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты казанского УНИКСа разгромили санкт-петербургский «Зенит» в первом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 94:67 (32:21, 24:20, 18:9, 20:17) в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча стал нападающий действующих чемпионов Единой лиги ВТБ Калеб Хоумсли, набравший 25 очков, у казанцев больше всех набрал Джален Рейнольдс (16 очков).

Счет в серии стал 1-0 в пользу УНИКСа. Вторая игра серии до четырех побед состоится 18 апреля в Казани.

источник: «Советский спорт»
Баскетболисты УНИКСа разгромили «Зенит» в первом полуфинальном матче серии плей-офф
Серия продолжается до четырех побед.
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