ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Милуоки» проиграл «Майами» , Адетокунбо покинул паркет из-за травмы поясницы, сыграв 10 минут

Серия плей-офф НБА началась с победы гостей.
17 апреля 2023 10:19
автор: Максим Скороходов

«Милуоки Бакс» в домашнем матче проиграл «Майами Хит» со счетом 117:130 (24:33, 31:35, 33:34, 29:28) в первом матче четвертьфинала Восточной конференции НБА.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Майами» Джимми Батлер, набравший 35 очков, у «Милуоки» наивысшую результативность, 33 очка, продемонстрировал форвард Крис Миддлтон.

По ходу игры «Бакс» лишился своего нападающего Янниса Адетокунбо, он повредил поясницу, провел на паркете 10 минут 50 секунд и набрал 6 очков.

Второй матч серии пройдет 20 апреля также в Милуоки.

источник: «Советский спорт»
«Денвер» разгромил «Миннесоту» в первом матче плей-офф НБА
«Денвер» разгромил «Миннесоту» в первом матче плей-офф НБА
Соперник не поставил сложных задач перед хозяевами.
17.04.2023 10:55
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
Защитник «Майами» Тайлер Хирроу сломал руку в первом матче против «Милуоки» (видео)
Защитник «Майами» Тайлер Хирроу сломал руку в первом матче против «Милуоки» (видео)
Баскетболист провел на паркете 19 минут.
17.04.2023 10:44
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
29 очков Хатимуры помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» на старте серии 1/4 финала
29 очков Хатимуры помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» на старте серии 1/4 финала
Первая встреча прошла на площадке «Гризлиз».
17.04.2023 10:29
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
«Клипперс» обыграли «Финикс» в первом матче серии, Леонард набрал 38 очков
Лидер «Санз» Кевин Дюрант почти набрал трипл-дабл.
17.04.2023 10:28
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
«Милуоки» проиграл «Майами» , Адетокунбо покинул паркет из-за травмы поясницы, сыграв 10 минут
Серия плей-офф НБА началась с победы гостей.
17.04.2023 10:19
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Баскетболисты УНИКСа разгромили «Зенит» в первом полуфинальном матче серии плей-офф
Серия продолжается до четырех побед.
16.04.2023 16:08
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Нью-Йорк» нанес поражение «Кливленду» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции
Матч первого раунда прошел на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус».
16.04.2023 08:44
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
«Сакраменто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче плей-офф, Фокс набрал 38 очков
Встреча прошла на арене «Голден-Уан центр».
16.04.2023 08:32
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА одолел «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Разница в матче между баскетбольными командами составило три очка.
15.04.2023 21:17
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
НБА оштрафовала «Даллас Маверикс» на 750 тысяч долларов за поведение, наносящее ущерб лиге
Клуб обвинили в подрыве целостности баскетбола как вида спорта.
14.04.2023 21:11
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика