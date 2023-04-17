«Милуоки» проиграл «Майами» , Адетокунбо покинул паркет из-за травмы поясницы, сыграв 10 минут

«Милуоки Бакс» в домашнем матче проиграл «Майами Хит» со счетом 117:130 (24:33, 31:35, 33:34, 29:28) в первом матче четвертьфинала Восточной конференции НБА.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Майами» Джимми Батлер, набравший 35 очков, у «Милуоки» наивысшую результативность, 33 очка, продемонстрировал форвард Крис Миддлтон.

По ходу игры «Бакс» лишился своего нападающего Янниса Адетокунбо, он повредил поясницу, провел на паркете 10 минут 50 секунд и набрал 6 очков.

Второй матч серии пройдет 20 апреля также в Милуоки.