29 очков Хатимуры помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» на старте серии 1/4 финала

В первом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерз» на выезде обыграл «Мемфис Гризлиз».

Встреча завершилась со счетом 128:112 в пользу гостей, в составе которых самым результативным игроком стал Руи Хатимура, набравший 29 очков. Леброн Джеймс отметился 21 очком и 11 подборами. У его визави Энтони Дэвиса 22 очка и 12 подборов.

Второй матч серии пройдет 20 апреля также в Мемфисе. Начало в 2.30 по московскому времени.

После этого противостояние переедет в Лос-Анджелес.