«Денвер» разгромил «Миннесоту» в первом матче плей-офф НБА

В первом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф НБА «Денвер Наггетс» на своей площадке нанес крупное поражение «Миннесоте Тимбервулвз».

Встреча завершилась со счетом 109:80 в пользу хозяев, в составе которых самым результативным игроком стал Джамал Маррей, набравший 24 очка, а Майкл Портер и Никола Йокич отметились по ходу матча дабл-даблами.

У гостей 18 очков набрал Энтони Эдвардс, а Карл-Энтони Таунс набрал 11 очков и сделал 10 подборов.

Второй матч пройдет 20 апреля также в Денвере, затем противостояние переедет в Миннесоту.