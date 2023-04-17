Наставник ЦСКА Райкович признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ в текущем сезоне 

Стал известен лучший тренер Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23. Им оказался рулевой ЦСКА, Эмил Райкович. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что в текущем сезоне красно-синие стали победителями регулярного чемпионата Единой Лиги. На счету команды – 30 одержанных побед в 32-х проведенных встречах.

Напомним, что Райкович стал главным тренером ЦСКА в июне 2022 года.

В настоящий момент армейцы обыгрывают в полуфинальной серии турнира «Локомотив-Кубань» со счетом 1-0. Вторая игра проходит в эти минуты.