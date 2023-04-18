Рентген не выявил серьезных повреждений у Сабониса, травмированного в матче с «Голден Стэйт»

Медицинское обследование, включавшее рентгенологическое исследование, не выявило серьезной травмы у центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, сообщает ESPN.

В матче плей-офф с «Голден Стэйт» Сабонис упал после столкновения, а форвард соперником случайно наступил на него. После случившегося Грин был удален, а Сабонис смог продолжить игру, в которой он набрал 24 очка, сделал 9 подборов и четыре передачи.

Между тем, отмечается, что Сабонису предстоит дополнительное медицинское обследование.

В серии до четырех побед «Сакраменто» ведет со счетом 2-0.