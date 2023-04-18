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Исполком FIBA не допустит сборную России до предквалификационного олимпийского турнира

Сборную России заменит команда Болгарии.
Исполком FIBA не допустит сборную России до предквалификационного олимпийского турнира
18 апреля 2023 17:55
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) не допустит сборную России до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщается на официальном сайте организации.

В предквалификации примут участие 40 команд, по итогам турнира пять команд сыграют в квалификационном турнире.

Свое решение исполком FIBA обосновал рекомендациями Международного олимпийского комитета, который предложил разрешить индивидуальным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в квалификационных олимпийских турнирах, но запретить участие сборным этих стран в командных турнирах.

Предквалификационные турниры по баскетболу пройдут 12-20 августа. Сборную России заменит команда Болгарии.

источник:
Исполком FIBA не допустит сборную России до предквалификационного олимпийского турнира
Исполком FIBA не допустит сборную России до предквалификационного олимпийского турнира
Сборную России заменит команда Болгарии.
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