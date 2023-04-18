Кириленко отреагировал на недопуск сборной России до предквалификационного турнира к ОИ-2024

Глава РФБ Андрей Кириленко высказался относительно решения FIBA о недопуске российской команды до предквалификационного турнира к Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, что команду из РФ заменит сборная Болгарии.

«Это ожидаемое решение, конечно, еще Международный олимпийский комитет на прошлом заседании обозначил, что игровых видов спорта не будет. Поэтому на планы сборной оно особенно не влияет», — приводит ТАСС слова Кириленко.

По итогам турниров определятся пять национальных команд, которые сыграют в квалификации ОИ-2024.