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Рейнольдс стал обладателем приза лучшему шестому игроку Единой лиги ВТБ

Награда вручается баскетболисту, который выходил на площадку со скамейки запасных в более чем половине матчей регулярки.
18 апреля 2023 20:17
автор: Александр Евграфов

Баскетболист казанского УНИКСа Джален Рейнольдс признан лучшим шестым игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщается на сайте турнира.

Приз шестого игрока вручается баскетболисту, который выходил на площадку со скамейки запасных более чем в половине матчей регулярного сезона.

На счету Рейнольдса 28 матчей (23 со скамейки запасных), в который в среднем набирал 14,6 очка, совершал 5,4 подбора, 1,1 передачи и 1,1 перехвата.

«Жизнь, как и баскетбол, - это игра. Поэтому пока мы живы, давайте играть как можно лучше: с любовью, состраданием и бескорыстием. Давайте быть честными по отношению друг к другу и поддерживать друг друга, чтобы стать лучше», - цитирует Рейнольдса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

источник: Единая лига ВТБ
Рейнольдс стал обладателем приза лучшему шестому игроку Единой лиги ВТБ
Награда вручается баскетболисту, который выходил на площадку со скамейки запасных в более чем половине матчей регулярки.
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