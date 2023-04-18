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УНИКС одержал вторую победу над «Зенитом» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Клуб из Казани выиграл последнюю четверть с разницей »+10».
18 апреля 2023 21:35

Баскетболисты УНИКСа увеличили преимущество в полуфинальном серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

Отметим, что сегодня клуб из Казани дома обыграл своего соперника во втором матче со счетом 68:59 (15:10, 22:25, 8:11, 23:13).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Калеб Хоумсли, набравший 17 очков. В составе УНИКСа 14 очков набрал форвард Винс Хантер.

Добавим, что казанский клуб ведет в серии со счетом 2-0. В первой игре клуб из Татарстана оказался сильнее сине-бело-голубых – 94:67.

Третий матч серии состоится 21 апреля в Санкт-Петербурге.

источник: «Советский спорт»
УНИКС одержал вторую победу над «Зенитом» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Клуб из Казани выиграл последнюю четверть с разницей »+10».
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