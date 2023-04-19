«Финикс» победил «Клипперс» и сравнял счет в серии плей-офф, Букер набрал 38 очков

Второй матч серии 1/8 финала плей-офф НБА «Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» завершился победой хозяев со счетом 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:25).

Отметим, что самым результативным игроком прошедшей встречи в составе победителей стал атакующий защитник Девин Букер, набравший 38 очков. У гостей лучшим по данному показателю стал форвард Кавай Леонард – 31 очко.

Таким образом, «Санз» удалось сравнять счет в серии – 1-1. Третья игра между командам состоится 21 апреля в Лос-Анджелесе.