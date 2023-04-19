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«Финикс» победил «Клипперс» и сравнял счет в серии плей-офф, Букер набрал 38 очков

Следующая игра между командами пройдет уже в Лос-Анджелесе.
19 апреля 2023 08:27
автор: Сергей Иванов

Второй матч серии 1/8 финала плей-офф НБА «Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Клипперс» завершился победой хозяев со счетом 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:25).

Отметим, что самым результативным игроком прошедшей встречи в составе победителей стал атакующий защитник Девин Букер, набравший 38 очков. У гостей лучшим по данному показателю стал форвард Кавай Леонард – 31 очко.

Таким образом, «Санз» удалось сравнять счет в серии – 1-1. Третья игра между командам состоится 21 апреля в Лос-Анджелесе.

источник: «Советский спорт»
«Финикс» победил «Клипперс» и сравнял счет в серии плей-офф, Букер набрал 38 очков
Следующая игра между командами пройдет уже в Лос-Анджелесе.
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