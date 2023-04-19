«Бостон» вновь обыграл «Атланту» в домашнем матче серии плей-офф НБА

Баскетболисты «Бостон Селтикс» на своей площадке одержали победу над «Атлантой Хоукс» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции.

Отметим, что игра завершилась со счетом 119:106 (28:25, 33:24, 29:32, 29:25). В составе победившей команды самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум. На счету 25-летнего американца 29 набранных очков. При этом он оформил 10 подборов.

У соперника больше всего очков набрал Деджонте Мюррей – 29.

Таким образом, «Бостон» выиграл уже вторую игру серии. Третий матч между командами состоится в ночь на 22 апреля.