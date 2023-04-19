32 очка Гарлэнда помогли «Кливленду» победить «Нью-Йорк» и сравнять счет в серии плей-офф НБА

«Кливленд Кавальерс» во втором домашнем матче серии первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции победил «Нью-Йорк Никс» со счетом 107:90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30).

Отметим, что в прошедшей встрече разыгрывающий хозяев Дариус Гарлэнд набрал 32 очка и стал самым результативным игроком противостояния. Также 23-летний американец оформил семь результативных передач. У соперников больше всего очков набрал Джулиус Рэндл (22).

Таким образом, «Кливленд» сравнял счет в серии – 1-1. Третья игра состоится 22 апреля в Нью-Йорке.