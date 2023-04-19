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ФИБА не допустила сборную России до участия к отборочному турниру ЧЕ-2025

Евробаскет пройдет в четырех странах.
ФИБА не допустила сборную России до участия к отборочному турниру ЧЕ-2025
19 апреля 2023 18:17
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Международная федерация баскетбола не допустила мужскую сборную России до участия в первом квалификационном турнире к чемпионату Европы 2025 года.

Как сообщает пресс-служба ФИБА, также от него отстранена команда Белоруссии. Турниры пройдут в Польше, Кипре, Финляндии и Латвии.

«Сообщаем, что Европейский комитет ФИБА единогласно проголосовал за отказ в регистрации российской и белорусской мужской национальной команды на предквалификацию к Евробаскету-2025», – говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что российскую команду не допустили до отбора к Олимпиаде в Париже.

источник: ФИБА
ФИБА не допустила сборную России до участия к отборочному турниру ЧЕ-2025
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