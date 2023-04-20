«Лейкерс» проиграли «Мемфису», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса

Сегодня, 20 апреля, «Мемфис» обыграл «Лейкерс» во втором матче 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции. Встреча завершилась со счетом 103:93.

Весомый вклад в победу своей команды внес форвард Ксавьер Тиллман, набравший 22 очков и 13 подборов. У проигравших лучшим оказался нападающий Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии – 1-1. Третий матч команды проведут в Лос-Анджелесе в ночь с 22 на 23 апреля. Встреча стартует в 5:00 мск.