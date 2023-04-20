Форвард «Локомотива-Кубань» Мартюк признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ

Стал известен лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. Им оказался нападающий «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что в составе железнодорожников 22-летний форвард провел 31 матч, набрал в среднем 10,7 очков, сделал 4,9 подбора и отдал 1,5 передачи.

Напомним, что Мартюк удостоился этого звания второй сезон кряду.

Добавим, что в настоящее время «Локомотив-Кубань» играет третий матч с ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Пока счет в серии остается равным 1-1.