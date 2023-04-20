«Локомотив-Кубань» победил ЦСКА в матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ, отыгравшись с «-19»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома оказался сильнее московского ЦСКА (84:81) в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

Отметим, что в ходе четвертой четверти хозяева смогли отыграться с «-19». Таким образом, «Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии со счетом 2-1.

Четвертый матч полуфинальной серии состоится 22 апреля в Краснодаре.

К слову, действующим победителем турнира является петербургский «Зенит».

Баскетбол

Кубок Единой лиги ВТБ

Полуфинал

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА - 84:81 (11:25, 30:25, 12:19, 31:12)

Очки: Уайт (18), Перселл (17), Бэрфорд (17) - Уэйр (24), Швед (16)