Главный тренер ЦСКА Райкович назвал позором поражение от «Локомотива-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий после поражения своей команды от «Локомотива-Кубань» (81:84) в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы были лучшей командой на протяжении большей части матча, но в заключительной четверти продемонстрировали низкую тактическую дисциплину, потому и упустили победу. Проиграть такой матч - позор», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

После этой встречи «Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч между командами пройдет в Краснодаре 22 апреля. Начало - в 14.00 мск.