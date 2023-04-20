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Главный тренер ЦСКА Райкович назвал позором поражение от «Локомотива-Кубань»

Армейцы уступили в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Главный тренер ЦСКА Райкович назвал позором поражение от «Локомотива-Кубань»
20 апреля 2023 22:56
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автор фото: РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий после поражения своей команды от «Локомотива-Кубань» (81:84) в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы были лучшей командой на протяжении большей части матча, но в заключительной четверти продемонстрировали низкую тактическую дисциплину, потому и упустили победу. Проиграть такой матч - позор», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

После этой встречи «Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч между командами пройдет в Краснодаре 22 апреля. Начало - в 14.00 мск.

источник: БК ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Райкович назвал позором поражение от «Локомотива-Кубань»
Главный тренер ЦСКА Райкович назвал позором поражение от «Локомотива-Кубань»
Армейцы уступили в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
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