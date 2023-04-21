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УМГК победил курское «Динамо» во втором матче финальной серии женской Премьер-лиги

Екатеринбургский клуб в шаге от победы в турнире.
21 апреля 2023 19:36
автор: Александр Евграфов

Баскетболистки УГМК победили курское «Динамо» во втором матче финальной серии женской Премьер-лиги. Встреча в Екатеринбурге завершилась в овертайме со счетом 82:80 в пользу хозяек паркета.

В составе победительниц самой результативной баскетболисткой стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл (26 очков и 14 подборов). Виктория Завьялова отметилась 16 очками. Ещё 14 баллов набрала Мария Попова.

У «Динамо» отличилась Жозефин Эзин Калу, набравшая 20 очков. По 13 баллов на свой счёт записали Ольга Фролкина и Елизавета Шабанова.

Третья встреча серии до трех побед состоится в Курске 25 апреля.

Баскетбол. Премьер-лига (женщины). Финал. 2-й матч.

УГМК – «Динамо» (Курск) – 82:80 ОТ (12:22, 23:6, 16:23, 23:23, 8:6)

Очки: Вадеева (26), Завьялова (16), Попова (14) – Калу (20), Фролкина (13), Шабанова (13).

источник: «Советский спорт»
УМГК победил курское «Динамо» во втором матче финальной серии женской Премьер-лиги
Екатеринбургский клуб в шаге от победы в турнире.
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