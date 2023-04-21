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«Зенит» победил УНИКС и сократил отставание в полуфинале Единой лиги ВТБ

Счет в серии стал 2-1 в пользу казанского клуба.
«Зенит» победил УНИКС и сократил отставание в полуфинале Единой лиги ВТБ
21 апреля 2023 22:10
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Баскетболисты «Зенита» победили казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 83:71 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер из УНИКСа (20 очков). У действующих победителей лиги по 16 баллов набрали Трент Фрейзер и Тома Эртель, на счету Адриена Моэрмана - дабл-дабл (11 очков и 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертая игра состоится в Санкт-Петербурге 23 апреля.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфинал. 3-я игра

«Зенит» - УНИКС - 83:71 (18:16, 17:17, 21:20, 27:18).

Очки: Фрейзер (16), Эртель (16), Моэрман (11) - Хантер (20), Мэйкон (16), Димитриевич (11)/

источник: «Советский спорт»
«Зенит» победил УНИКС и сократил отставание в полуфинале Единой лиги ВТБ
«Зенит» победил УНИКС и сократил отставание в полуфинале Единой лиги ВТБ
Счет в серии стал 2-1 в пользу казанского клуба.
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