ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА сравнял счет в серии с «Локомотивом-Кубанью» в полуфинале Единой лиги ВТБ

Армейцы выиграли четвертый матч серии, который прошел в Краснодаре
22 апреля 2023 16:19
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты ЦСКА победили «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 79:73 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр из ЦСКА, набравший 20 очков, у хозяев паркета 19 очков на счету Джейлена Барфорда.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятая игра состоится в Москве 25 апреля.

Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Полуфинал. 4-я игра

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА – 73:79 (16:20, 23:17, 18:18, 16:24)

Очки: Барфорд (19), Акун-Перселл (13), Хортон (12) - Уэйр (20), Швед (18), Кэйкок (16)

источник: «Советский спорт»
ЦСКА сравнял счет в серии с «Локомотивом-Кубанью» в полуфинале Единой лиги ВТБ
Армейцы выиграли четвертый матч серии, который прошел в Краснодаре
22.04.2023 16:19
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» победил УНИКС и сократил отставание в полуфинале Единой лиги ВТБ
«Зенит» победил УНИКС и сократил отставание в полуфинале Единой лиги ВТБ
Счет в серии стал 2-1 в пользу казанского клуба.
21.04.2023 22:10
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
УМГК победил курское «Динамо» во втором матче финальной серии женской Премьер-лиги
Екатеринбургский клуб в шаге от победы в турнире.
21.04.2023 19:36
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер ЦСКА Райкович назвал позором поражение от «Локомотива-Кубань»
Главный тренер ЦСКА Райкович назвал позором поражение от «Локомотива-Кубань»
Армейцы уступили в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
20.04.2023 22:56
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» победил ЦСКА в матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ, отыгравшись с «-19»
Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре.
20.04.2023 22:05
Баскетбол
Форвард «Локомотива-Кубань» Мартюк признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ
В данный момент команда 22-летнего баскетболиста борется за путевку в финал турнира с ЦСКА. 
20.04.2023 20:34
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
«Лейкерс» проиграли «Мемфису», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса
«Лейкерс» проиграли «Мемфису», несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса
«Гриззлиз» восстановили счет в серии – 1-1.
20.04.2023 09:20
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
ФИБА не допустила сборную России до участия к отборочному турниру ЧЕ-2025
ФИБА не допустила сборную России до участия к отборочному турниру ЧЕ-2025
Евробаскет пройдет в четырех странах.
19.04.2023 18:17
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Баскетболистке-трансгендеру запретили выступать на профессиональном уровне в Австралии
Решение вынесла комиссия ассоциации баскетбола страны.
19.04.2023 16:19
Баскетбол
32 очка Гарлэнда помогли «Кливленду» победить «Нью-Йорк» и сравнять счет в серии плей-офф НБА
Следующие две игры пройдут на домашней площадке «Никс».
19.04.2023 08:48
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика