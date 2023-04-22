ЦСКА сравнял счет в серии с «Локомотивом-Кубанью» в полуфинале Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА победили «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 79:73 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр из ЦСКА, набравший 20 очков, у хозяев паркета 19 очков на счету Джейлена Барфорда.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятая игра состоится в Москве 25 апреля.

Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Полуфинал. 4-я игра

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА – 73:79 (16:20, 23:17, 18:18, 16:24)

Очки: Барфорд (19), Акун-Перселл (13), Хортон (12) - Уэйр (20), Швед (18), Кэйкок (16)