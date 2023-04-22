«Филадельфия» одолела «Бруклин» и стала полуфиналистом Восточной конференции НБА

«Филадельфия Сиксерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА в Восточной конференции нанесла поражение «Бруклину Нетс» со счетом 96:88 (22:29, 18:19, 26:15, 30:25).

Отметим, что нападающий победителей Тобиас Харрис набрал 25 очков, совершил 12 подборов и стал самым результативным игроком противостояния. У соперников больше всего очков набрал Спенсер Динвидди (20).

Таким образом, «Филадельфия» выиграла серию до четырех побед 4-0 и стала первой командой, которая пробилась в полуфинал Восточной конференции.