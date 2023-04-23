«Лейкерс» одержали победу над «Мемфисом», Леброн Джеймс набрал 25 очков

Третий матч серии 1/8 финала плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» завершился победой хозяев со счетом 111:101 (35:9, 18:28, 35:31, 23:33).

Отметим, что в составе победителей самым результативным игроком встречи стал центровой Энтони Дэвис, набравший 31 очко. У его партнера по команде Леброна Джеймса 25 очков. В свою очередь разыгрывающий гостей Джа Морант записал в свой актив 45 набранных очков.

В данный момент «Лейкерс» ведут в серии – 2:1. Четвертый матч состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.