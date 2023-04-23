Разыгрывающий «Зенита» Эртель признан дебютантом года в Единой лиге ВТБ

Французский баскетболист «Зенита» Томас Эртель признан лучшим дебютантом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023.

Как сообщает пресс-служба клуба, приз 34-летнему баскетболисту был вручен перед четвертым матчем полуфинала с УНИКСом.

«Для меня очень приятно получить эту награду. Лига ВТБ — очень сильный турнир, и здесь очень непросто выделиться. Рад, что у меня это получилось, но это заслуга команды, которая в меня верила и верит», — заявил Эртель.

Отметим, что Томас провел 28 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 13,3 очка, 8,6 передачи и 2,4 подбора при 16,5 балла за эффективность.