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«Зенит» разгромил УНИКС и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Счет в серии стал 2-2.
23 апреля 2023 16:25
автор: Александр Евграфов

Действующий победитель Единой лиги ВТБ «Зенит» разгромил казанский УНИКС в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф турнира со счетом 104:77.

Больше всех очков в матче набрал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер – 22 очка, на счету его одноклубника Тома Эртеля – дабл-дабл (20 очков + 13 передач). У казанцев самым результативным игроком стал Маркос Найт, записавший на свой счет 16 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч серии состоится 25 апреля в Казани.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфинал. 4-я игра

«Зенит» - УНИКС - 104:77 (30:27, 21:19, 28:10, 25:21)

Очки: Фрейзер (22), Эртель (20), Хоумсли (17) – Найт (16), Димитриевич (15), Лабери (13).

источник: «Советский спорт»
«Зенит» разгромил УНИКС и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Счет в серии стал 2-2.
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