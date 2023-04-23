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«Нью-Йорк» дома победил «Кливленд», Брансон набрал 29 очков

«Никс» находится в одной победе от выхода в четвертьфинал.
23 апреля 2023 23:09
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» победили «Кливленд Кавальерс» в домашнем матче серии первого раунда плей-офф НБА. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 102:93 в пользу хозяев.

В составе «Никс» самым результативным стал Джален Брансон, на счету которого 29 очков. У Митчелла Робинсона – дабл-дабл (12 очков и 11 подборов). У «Кливленда» дабл-дабл на счету Дариуса Гарленда (23 очка и 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Нью-Йорк Никс». Пятый матч серии состоится 27 апреля в Кливленде.

источник: «Советский спорт»
«Нью-Йорк» дома победил «Кливленд», Брансон набрал 29 очков
«Никс» находится в одной победе от выхода в четвертьфинал.
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