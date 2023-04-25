Милутинов признан MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2022/2023.

Как сообщает официальный сайт организации, приз 28-летнему баскетболисту был вручен перед пятым матчем полуфинала с «Локомотивом-Кубань».

«Хочу разделить этот трофей со своими товарищами, тренерами, всеми в клубе, поблагодарить болельщиков за поддержку. Очень хочу скорее вернуться в строй и помочь ЦСКА продолжать борьбу за главный титул сезона», — заявил Милутинов после вручения награды.

Милутинов провел 28 матчей. Сербский баскетболист стал лидером по подборам (9,1) и вошел в топ-10 чемпионата по результативности (16,1 очка).

Добавим, что ЦСКА завершил регулярный чемпионат на первом месте, одержав 30 побед в 32 матчах.