УГМК в шестнадцатый раз выиграл чемпионат России среди женских команд, обыграв в финале «Динамо»

УГМК нанес на выезде поражение курскому «Динамо» в третьем матче финала женского чемпионата России.

Встреча завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 79:56 (24:11, 19:12, 22:15, 14:18).

Таким образом, УГМК стал победителем турнира, выиграв в серии со счетом 3-0. Уральская команда в шестнадцатый раз завоевала титул. В прошлом году чемпионом стало «Динамо».

Самой результативной в составе УГМК стала Виктория Завьялова Она записала на свой счёт 14 очков. Игрок сборной России Мария Вадеева отметилась дабл-даблом из 12 очков и 11 подборов.

В составе »Динамо» десять очков набрала Юлия Козик.

Добавим, что бронзовые медали завоевала московский клуб МБА.