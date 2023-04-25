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УГМК в шестнадцатый раз выиграл чемпионат России среди женских команд, обыграв в финале «Динамо»

Клуб из Екатеринбурга вернул себе титул.
25 апреля 2023 21:31
автор: Александр Поволоцкий

УГМК нанес на выезде поражение курскому «Динамо» в третьем матче финала женского чемпионата России.

Встреча завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 79:56 (24:11, 19:12, 22:15, 14:18).

Таким образом, УГМК стал победителем турнира, выиграв в серии со счетом 3-0. Уральская команда в шестнадцатый раз завоевала титул. В прошлом году чемпионом стало «Динамо».

Самой результативной в составе УГМК стала Виктория Завьялова Она записала на свой счёт 14 очков. Игрок сборной России Мария Вадеева отметилась дабл-даблом из 12 очков и 11 подборов.

В составе »Динамо» десять очков набрала Юлия Козик.

Добавим, что бронзовые медали завоевала московский клуб МБА.

источник: «Советский спорт»
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