УНИКС одержал третью победу над «Зенитом» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа одержали третью победу над «Зенитом» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Пятая игра серии в Казани закончилась со счетом 78:63 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Ненад Димитриевич, набравший 32 очка. В составе действующих победителей Едино лиги ВТБ больше всех очков на счету Тома Эртеля (13).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу УНИКСа. Шестая игра состоится в Санкт-Петербурге 29 апреля.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфинал. 5-я игра

УНИКС - «Зенит» - 78:63 (15:15, 15:12, 26:13, 22:23)

Очки: Димитриевич (32), Рэйнольдс (12), Хантер (9) – Эртель (13), Фрэйзер (9), Кулагин (7).