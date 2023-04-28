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Матч Евролиги между «Реалом» и «Партизаном» был досрочно завершен из-за драки игроков

Сербский клуб ведет в серии до трех побед – 2-0.
28 апреля 2023 00:18
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты «Партизана» в Мадриде победили испанский «Реал» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счётом 95:80 (31:21, 20:16, 24:25, 20:18).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Партизана» Данте Экам, на счету которого 19 очков, у «Реала» по 16 очков набрали Марио Хезонья и Руди Фернандес.

Матч был остановлен за 1 минуту 40 секунд до окончания четвертой четверти из-за массовой драки игроков, вспыхнувшей на площадке. После удалений в составе команд не осталось достаточно игроков, чтобы продолжить матч.

«Партизан» ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. Следующая игра состоится 2 мая в Белграде.

источник: «Советский спорт»
Матч Евролиги между «Реалом» и «Партизаном» был досрочно завершен из-за драки игроков
Сербский клуб ведет в серии до трех побед – 2-0.
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