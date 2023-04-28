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ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Финалист определится в седьмом матче серии в Москве.
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
28 апреля 2023 21:49
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Баскетболисты ЦСКА победили «Локомотив-Кубань» в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 75:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал армеец Самсон Руженцев, набравший 14 очков. У хозяев паркета по 13 очков у Антона Квитковских и Девона Акул-Персела.

Счет в серии до четырех побед стал равным 3-3. Заключительная игра серии состоится 1 мая в Москве.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфинал. 6-я игра

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА – 75:98 (15:27, 14:25, 22:23, 24:23)

Очки: Квитковских (13), Акул-Персел (13), Андрей Мартюк (9) – Руженцев (14), Кэйкок (13), Мур (12).

Счет в серии: 3-3

источник: «Советский спорт»
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
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