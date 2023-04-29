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22 очка Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» в шестом матче и выйти во второй раунд плей-офф

Команда из Лос-Анджелеса выиграла серию со счетом 4:2.
22 очка Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» в шестом матче и выйти во второй раунд плей-офф
29 апреля 2023 08:32
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграли «Мемфис Гриззлиз» в шестом матче 1/8 финала плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18) в пользу хозяев.

Отметим, что больше всего очков в прошедшей игре набрал разыгрывающий хозяев Д'Анджело Расселл. На счету американца 31 набранное очко, а также четыре результативных паса. Его партнер по команде, а именно форвард Леброн Джеймс набрал 22 очка.

У гостей самым результативным игроком стал испанский центровой Санти Альдама – 16 очков.

Таким образом, «Лейкерс» одержали победу в серии со счетом 4:2 и прошли в следующую стадию плей-офф. Соперником команды из Лос-Анджелеса станет победитель пары «Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз».

источник: «Советский спорт»
22 очка Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» в шестом матче и выйти во второй раунд плей-офф
22 очка Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» в шестом матче и выйти во второй раунд плей-офф
Команда из Лос-Анджелеса выиграла серию со счетом 4:2.
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