22 очка Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» в шестом матче и выйти во второй раунд плей-офф

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграли «Мемфис Гриззлиз» в шестом матче 1/8 финала плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18) в пользу хозяев.

Отметим, что больше всего очков в прошедшей игре набрал разыгрывающий хозяев Д'Анджело Расселл. На счету американца 31 набранное очко, а также четыре результативных паса. Его партнер по команде, а именно форвард Леброн Джеймс набрал 22 очка.

У гостей самым результативным игроком стал испанский центровой Санти Альдама – 16 очков.

Таким образом, «Лейкерс» одержали победу в серии со счетом 4:2 и прошли в следующую стадию плей-офф. Соперником команды из Лос-Анджелеса станет победитель пары «Сакраменто Кингз» – «Голден Стэйт Уорриорз».