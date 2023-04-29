Леброн сравнялся с Фишером по количеству выигранных серий плей-офф в НБА

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс делит первое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации с Дереком Фишером по количеству выигранных серий плей-офф. У обоих баскетболистов по 40 побед, но Джеймс провел в НБА 52 серии, а Фишер установил свое достижение за 51 серию.

Правда, Джеймс может выйти на чистое первое место уже в этом сезоне. «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Мемфис Гриззлиз» 125:85 в шестом матче серии первого раунда плей-офф и выиграл серию 4-2. «Лейкерс» вышел в полуфинал Западной конференции, где встретится с победителем пары «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» (в серии 3-3).

На втором месте по количеству побед Роберт Орри (39 серий из 48), на третьем – Карим Абдул-Джаббар (37 из 49).

Ранее в этом сезоне Леброн Джеймс превзошел рекорд НБА по количеству набранных очков за карьеру, ранее принадлежавший Абдул-Джаббару (38387 очков).