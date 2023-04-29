«Зенит» вырвал победу у УНИКСа и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» вырвали победу над УНИКСом в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Шестая игра серии в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 82:80 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Ненад Димитриевич, набравший 23 очка. В составе действующих победителей Единой лиги ВТБ больше всех очков на счету Калеба Хоумсли (16).

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Седьмая игра состоится в Казани 2 мая.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфинал. 6-я игра

«Зенит» - УНИКС – 82:80 (26:22, 21:17, 16:21, 19:20)

Очки: Хоумсли (16), Торопов (15), Эртель (14) - Димитриевич (23), Рэйнольдс (20), Лабери (9).