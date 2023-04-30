Байден признался в любви к сидевшей в русской тюрьме баскетболистке Грайнер

Президент США Джо Байден обратился к американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Люблю тебя, Бриттни. В прошлом году в это время мы молились за тебя, мы усердно боролись за твое освобождение. Здорово, что ты дома», - приводит слова политика MSN.

Ранее Грайнер выпустили из российской тюрьмы и обменяли на Виктора Бута.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.