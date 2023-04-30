ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Байден признался в любви к сидевшей в русской тюрьме баскетболистке Грайнер

Баскетболистка провела 10 месяцев в местах заключения свободы.
30 апреля 2023 20:16
автор: Степан Шереметьев

Президент США Джо Байден обратился к американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Люблю тебя, Бриттни. В прошлом году в это время мы молились за тебя, мы усердно боролись за твое освобождение. Здорово, что ты дома», - приводит слова политика MSN.

Ранее Грайнер выпустили из российской тюрьмы и обменяли на Виктора Бута.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Затем Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Байден признался в любви к сидевшей в русской тюрьме баскетболистке Грайнер
Баскетболистка провела 10 месяцев в местах заключения свободы.
30.04.2023 20:16
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
«Зенит» вырвал победу у УНИКСа и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Финалист определится в седьмом матче серии в Казани.
29.04.2023 16:11
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Леброн сравнялся с Фишером по количеству выигранных серий плей-офф в НБА
На счету лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» 40 выигранных серий в карьере.
29.04.2023 13:48
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
22 очка Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» в шестом матче и выйти во второй раунд плей-офф
22 очка Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Мемфис» в шестом матче и выйти во второй раунд плей-офф
Команда из Лос-Анджелеса выиграла серию со счетом 4:2.
29.04.2023 08:32
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Финалист определится в седьмом матче серии в Москве.
28.04.2023 21:49
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Матч плей-офф Евролиги «Реал» - «Партизан» завершился дракой баскетболистов (видео)
Матч плей-офф Евролиги «Реал» - «Партизан» завершился дракой баскетболистов (видео)
«Сливочные» на краю пропасти.
28.04.2023 10:34
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Матч Евролиги между «Реалом» и «Партизаном» был досрочно завершен из-за драки игроков
Сербский клуб ведет в серии до трех побед – 2-0.
28.04.2023 00:18
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
УНИКС одержал третью победу над «Зенитом» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Казанский клуб в шаге от выхода в финал плей-офф.
26.04.2023 22:20
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Локомотив-Кубань» в гостях победил ЦСКА в пятом матче серии и находится в шаге от выхода в финал
«Локомотив-Кубань» в гостях победил ЦСКА в пятом матче серии и находится в шаге от выхода в финал
Встреча прошла на площадке армейцев.
25.04.2023 21:51
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
УГМК в шестнадцатый раз выиграл чемпионат России среди женских команд, обыграв в финале «Динамо»
Клуб из Екатеринбурга вернул себе титул.
25.04.2023 21:31
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика