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Дабл-дабл Батлера помог «Майами» победить «Нью-Йорк» в первом матче четвертьфинала НБА

«Майами» одержал гостевую победу и ведет в серии 1-0.
30 апреля 2023 23:49
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты «Майами Хит» победили «Нью-Йорк Никс» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 108:101 (21:32, 29:23, 31:20, 27:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал игрок «Никс» Ар Джей Барретт, на счету которого 26 очков.

На одно очко меньше набрал форвард гостей Джимми Батлер, однако ему удалось оформить дабл-дабл (25 очков и 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Майами». Второй матч серии состоится 2 мая в Нью-Йорке.

источник: «Советский спорт»
Дабл-дабл Батлера помог «Майами» победить «Нью-Йорк» в первом матче четвертьфинала НБА
«Майами» одержал гостевую победу и ведет в серии 1-0.
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