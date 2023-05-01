«Голден Стэйт Уорриоз» стал последним четвертьфиналистом НБА этого сезона

Баскетболисты «Голден Стэйт» победили «Сакраменто Кингз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА. Встреча в Сакраменто завершилась со счетом 120:100 (30:31, 26:27, 35:23, 29:19) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 50 очков. У «Кингз» лучшим игроком стал Домантас Сабонис, набравший 22 очка.

Действующий чемпион НБА победил в серии 4-3 и вышел в четвертьфинал Ассоциации, где встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».