ЦСКА сенсационно проиграл «Локомотиву-Кубань». В финале сезона – краснодарский клуб

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» победили ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Основное время матча в Москве закончилось со счетом 85:85. Для определения победителя потребовался овертайм, в котором сильнее оказались гости 103:100.

Самым результативным игроком на площадке стал Алексей Швед из ЦСКА, набравший 22 очка. У победителей на очко меньше набрал Окаро Уайт.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу железнодорожнкиов, и «Локомотив-Кубань» вышел в финал розыгрыша турнира. ЦСКА сыграет в серии за третье место.

Даты матчей финальной серии и серии за третье место будут уточнены позже

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Полуфинал. 7-я игра.

ЦСКА – «Локомотив-Кубань» - 100:103 (22:25, 25:14, 21:21, 17:25, 15:18)

Очки: Швед (22), Мур (17), Кэйкок (15) – Уайт (21), Барфорд (17), Щербенев (15).