Тренер ЦСКА Райкович объяснил причины поражения в полуфинале Единой лиги ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович объяснил поражение армейцев в полуфинальной серии против «Локомотива-Кубань».

«Это тяжелое поражение. Поздравляю «Локомотив» с выходом в финал. Травмы Шведа и Милутинова не позволили нам быть в лучшей форме. В этой серии из семи матчей важным было физическое состояние, а оно оказалось лучше у баскетболистов «Локомотива», - сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Алексей Швед получил травмировал мышцы бедра около двух месяцев назад, но Райкович вернул в его состав. В своем комментарии специалист отметил, что Швед играл в том состоянии, в котором не должно этого делать.

ЦСКА 10 раз побеждал в Единой лиге ВТБ, но второй год подряд не может повторить успех. В прошлом году ЦСКА уступил в финале «Зениту» в серии со счетом 3-4.

В понедельник ЦСКА в овертайме седьмого матча полуфинальной серии проиграл 100:103 и впервые в истории лиги не примет участия в финале турнира.