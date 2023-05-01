Президент ЦСКА Ватутин назвал причины поражения команды в полуфинале Единой лиги ВТБ

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал комментарий после поражения команды в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом» (100:103 ОТ).

«Стоит признать, что наше поражение – это не вопрос везения или удачи, хотя мы были в шаге от победы. Сегодня лишь стоит сказать, что в этой серии мы без должного уважения отнеслись к тем шансам, которые у нас были. Потери, нереализованные штрафные, упущенное преимущество в третьем матче, иные неверные решения», – приводит слова руководителя пресс-служба армейцев.

Добавим, что счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу железнодорожников, и «Локомотив-Кубань» вышел в финал розыгрыша турнира. ЦСКА сыграет в серии за третье место. Впервые в истории Единой лиги ВТБ в финале розыгрыша не будет армейцев.

Даты матчей финальной серии и серии за третье место будут уточнены позже.