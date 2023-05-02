«Денвер» обыграл «Финикс» во втором матче четвертьфинала, благодаря 39 очкам Йокича

«Денвер» взял верх над «Финиксом» во втором матче второго раунда плей-офф НБА.

Итоговый счет встречи - 97:87 в пользу команды Майкла Мэлоуна.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Наггетс» Никола Йокич. Сербский центровой оформив дабл-дабл. Йокич набрал 39 очков и сделал 16 подборов.

У «Санз» лучшим стал Девин Букер. На его счету 35 очков.

Таким образом, счет в серии стал - 2-0 в пользу «Денвера».

Добавим, что третий матч серии состоится 6 мая на паркете «Санс» и начнется в 5.00 по московскому времени.