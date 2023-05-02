Президент ЦСКА Ватутин прокомментировал нападение на Шведа

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин высказался относительно хулиганского нападения на защитника армейцев Алексея Шведа.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что 34-летний спортсмен пострадал от рук злоумышленников на выходе из ресторана в Москве. У Шведа диагностировали черепно-мозговую травму.

«Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», — цитирует Ватутин «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что из-зa травмы Швед не сможет принять учaстия в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Напомним, что накануне ЦСКA уступил «Локомотиву-Кубань» (3-4) в полуфинальной серии турнира.